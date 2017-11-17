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В сети «похоронили» Дмитрия Дюжева

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Дмитрий Дюжев
Дмитрий Дюжев

В «Википедии» появилась ошибочная информация о смерти российского актера Дмитрия Дюжева. На это обратила внимание радиостанция «Говорит Москва».

Правку внес один из пользователей сети. Несмотря на то что она была оперативно удалена из Википедии, в поиске Google продолжает отображаться информация о смерти актера.

«Кто-то внес правку на основе каких-то слухов, а другие это вовремя не заметили и не откатили. Википедия основана на том, что в ней работают волонтеры. Одни вносят информацию, другие проверяют, что она внесена правильно. Это могут быть одни и те же люди. Вероятно, система контроля дала сбой в данном случае», — объяснил директор некоммерческого партнерства «Викимедиа РУ» Владимир Медейко.

14 ноября в эфире передачи «Без обид» на телеканале LTV Дюжев рассказал, что разочаровался в россиянах после того, как столкнулся с ними в реальной жизни. Инцидент произошел в аэропорту, когда актера не пустили без очереди, хотя только у него был билет бизнес-класса. Позже он объяснил, что «зритель думает только о себе».

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