«Эмоционального» Дюжева пожалели и упрекнули в невежестве

Знаменитости прокомментировали фразу актера Дмитрия Дюжева о россиянах, не заслуживающих качественного кино. Среди высказавшихся — Михаил Боярский, Сергей Селин, Олег Табаков и Любовь Толкалина.

Табаков, худрук МХТ имени Чехова, на сцене которого выступает Дюжев, объяснил поведение артиста «дурным воспитанием или малой образованностью», передает радиостанция «Говорит Москва».

Боярский в комментарии телеканалу «Звезда» заявил, что слова Дюжева — «просто эмоциональная реакция». «На самом деле, я думаю, что он так не думает. Зритель заслуживает самого высокого продукта художественного», — отметил он.

«Я всегда говорю: первый тост — за Новый год, а второй — обязательно за зрителя. Ибо именно он, зритель, делает нас известными, знаменитыми, популярными. К зрителю так относиться, я считаю, некорректно», — заявил каналу РЕН ТВ Селин. Он подчеркнул, что лично знаком с Дюжевым и считает его хорошим парнем.

Звезда «Антикиллера» Толкалина посчитала, что актер допустил такое высказывание из-за усталости. «Думаю, что и бедного Димочку можно только пожалеть. Возможно, что эти резкие слова были связаны с его самочувствием», — сказала она порталу «Ридус».

Дюжев разочаровался в россиянах после того, как столкнулся с ними в реальной жизни. Инцидент произошел в аэропорту, когда актера не пустили без очереди, хотя только у него был билет бизнес-класса. Позже он объяснил, что «зритель думает только о себе».