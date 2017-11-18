Школьник потерял сменку и попал в заточение в подвале «Пятерочки»

Охранники супермаркета «Пятерочка» в Ростове-на-Дону держали в подвале 10-летнего мальчика, которого заподозрили в краже продуктов. Ребенок не мог связаться с матерью, сообщает издание «Блокнот Ростов».

По информации издания, инцидент произошел 16 ноября в магазине на Пушкинской улице, который располагается напротив школы. Мальчик зашел в супермаркет, обошел весь торговый зал, а затем вышел и побежал к школе. Охранник, заподозрив ребенка в воровстве, догнал его и привел обратно в магазин. Там мальчика отвели в подвал, который служил охране кабинетом, где его заставили вывернуть карманы и просмотреть записи с камер видеонаблюдения. При этом охранники нецензурно выражались.

Как рассказала «Блокноту» мать ребенка, все это время она не могла связаться с сыном, так как его телефон был отключен. Сотрудники магазина также не сообщили ей о задержании мальчика. «Я просто в шоке от их самоуправства! Все происходило без ведома родителей и представителей власти!» — заявила женщина. Она подчеркнула, что никакой кражи на самом деле не было, а в супермаркет ее сын зашел, надеясь найти там потерянную сменную обувь.

В магазине считают, что мальчик все-таки украл несколько продуктов. «Когда его поймали, он стал рассказывать, что искал сменку, но его заставили сознаться во лжи. Прямо в торговом зале магазина мальчик по просьбе охранника набрал номер мамы и попросил приехать. Мать была на месте, спустя недолгое время ее ко всеобщему стыду заставили оплатить похищенные сыном продукты», — рассказал замдиректора филиала «Южный» торговой сети «Пятерочка» Алексей Полянский.

В октябре в Красноярске семилетнего мальчика, укравшего в магазине мороженое, приехали задерживать полицейские с автоматами. Отпустили ребенка спустя примерно час, когда в магазин приехал инспектор по делам несовершеннолетних и выяснил у него телефон родственников, которые смогли его забрать. С родителями мальчика в итоге провели воспитательную беседу.