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Сторонника Мальцева уличили в ношении поддельного крапового берета

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Сторонника националиста Вячеслава Мальцева уличили в том, что он обманывает окружающих, говоря, что награжден краповым беретом спецназа. Об этом в воскресенье, 19 ноября, сообщает РЕН ТВ.

Мужчину задержали 5 ноября в центре Москвы за нарушение правопорядка во время несанкционированной акции, и сейчас он вышел на свободу после отбытия административного ареста. На улице его поджидали члены ассоциации краповых беретов.

Поводом для встречи стало то, что сторонник Мальцева позиционирует себя как бывший спецназовец, награжденный краповым беретом. Однако этот факт вызвал сомнения у членов ассоциации. «У нас с вами не тет-а-тет. Вы берет надели? Вы на него не сдавали. Мы знаем. Люди говорят из Удмуртии. В каком году вы сдавали? Берет святой не трогайте, спецназ не трогайте», — сказали они освободившемуся мужчине.

Члены ассоциации спросили у сторонника Мальцева удостоверение о получении крапового берета, однако тот сказал, что «ему не дали».

Краповый берет — форменный головной убор, высшая форма отличия военнослужащих подразделений специального назначения войск национальной гвардии России. Он присваивается после прохождения жестких квалификационных испытаний и является предметом исключительной гордости спецназовца.

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