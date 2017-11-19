Трампу рекомендовали отправить на Украину противотанковые комплексы Javelin

Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить Украине 47 миллионов долларов для покупки американского оружия, в том числе противотанковых комплексов Javelin. В Белом доме заявили, что это делается для «сдерживания агрессии пророссийски настроенных сепаратистов», сообщил в интервью телеканалу ABC News сообщил официальный представитель Госдепартамента.

Для начала поставок летального вооружения решение должен одобрить Конгресс.

В следующем году на «сдерживание России в Европе» в оборонном бюджете США заложено 4,6 миллиарда долларов. Из них 350 миллионов предназначено для оказания военной помощи Украине.