Осужденный за изнасилование индиец пощупал грудь незнакомки и опять попался

В аэропорту Хитроу (Лондон) арестовали жителя Шотландии индийского происхождения, который пощупал в самолете грудь незнакомки. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Как отмечает издание, 29-летний Саранджет Басси (Saranjeet Bassi) был пьян. Он летел домой из Индии, где посещал своего новорожденного ребенка. Во время полета мужчина, как рассказала потерпевшая, просунул руку сквозь щель между сиденьями и схватил ее за правую грудь. По ее словам, это было не больно, но ощутимо. Женщина летела с двумя детьми.

Басси избежал тюрьмы, но был приговорен к 200 часам общественных работ, соблюдению комендантского часа и штрафу в размере 1000 фунтов стерлингов. К тому же его отправили на принудительное лечение от алкоголизма.

Газета добавляет, что Басси — отец двоих детей. В декабре прошлого года он уже был осужден за сексуальное насилие над женщиной.