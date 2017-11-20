Лавров рассказал о способе стать министром иностранных дел

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал студентам азербайджанской Дипломатической академии, что необходимо делать для того, чтобы впоследствии стать министром иностранных дел. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Чем больше знаешь, тем лучше. Не могу сказать, что должна быть какая-то база — столько-то гигабайт. Нет предела совершенству, стремитесь узнать как можно больше, читайте, стремитесь к эрудиции, стремитесь общаться с людьми дружелюбно — это помогает дипломатии», — пояснил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также посоветовал студентам учиться достигать компромиссы. «Старайтесь услышать человека (…) Никогда не уйдет в небытие значение личных контактов. Никакие современные технологии не заменят общение глаза в глаза. Без личного общения ничего не получится. Обязательно надо читать литературу — это вечные ценности», — добавил министр.

С 19 по 20 ноября Сергей Лавров находится в Баку с официальным визитом.