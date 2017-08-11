Лавров попросил «мамой поклясться» похвалившего его дагестанца

Участник всероссийского молодежного форума «Территория смыслов на Клязьме» поблагодарил министра иностранных дел Сергея Лаврова за то, что тот ни разу «не облажался». Об этом сообщает RT в пятницу, 11 августа.

«Хотел бы поблагодарить вас, что, находясь постоянно на виду у миллионов, вы никогда не облажались», — сказал молодой человек из Дагестана, чем вызвал аплодисменты других участников форума и смех дипломата.

Лавров шутливо поинтересовался у него: «Мамой клянетесь?» Дагестанец ответил утвердительно, добавив, что благодаря главе МИД и президенту Владимиру Путину Россия «остается самой лучшей и могущественной страной».

Он также поинтересовался у министра иностранных дел, кого он видит в будущем своим преемником. Лавров оставил вопрос без ответа, напомнив, что кадровые решения принимает глава государства.

На «Территории смыслов» Лавров также рассказал об эпизоде с Евгением Примаковым, который возглавлял внешнеполитическое ведомство в 1996-1998 годах. Дипломат рассказал, что получил от него предложение поехать в командировку в посольство России в Вашингтоне во время похода в русскую баню.