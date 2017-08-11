Лавров рассказал об озвученной Примаковым в бане идее командировки в Вашингтон

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что в 1996 году занимавший тогда пост министра иностранных дел Евгений Примаков предложил ему поехать в командировку в посольство в Вашингтоне. Идея прозвучала в русской бане в Нью-Йорке. Слова дипломата передает РИА Новости.

Лавров на тот момент был постоянным представителем России при ООН.

«Это был 1996 год, сентябрь. Мы пошли в русскую баню. Вышли из парной, сели на стулья, пиво», — отметил глава МИД и далее привел такой диалог.

Примаков: Принял решение направить вас в Вашингтон.

Лавров: За что? (опешил)

Примаков: Что за политически незрелый вопрос? Вашингтон — это наша главная заграничная точка.

Лавров: Позвольте с вами не согласиться. Я считаю, что это Нью-Йорк. Вы автор теории многополярности. Где делается многополярность? В Вашингтоне, когда ты что-то пытаешься сделать, то нужно звонить и думать, примут тебя или не примут. Или добиваться в Нью-Йорке — ты зашел в здание Генеральной ассамблеи, там все страны представлены.

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В итоге Примаков оставил Лаврова работать на прежнем месте. Эту историю министр рассказал участникам Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме» (проходит во Владимирской области с 27 июня по 20 августа).

Как сообщает ТАСС, Лавров также отметил, что Примаков всегда учитывал чужое мнение, когда занимал пост министра иностранных дел. «Он никогда не исповедовал односторонность своих оценок, никогда не был уверен в собственной правоте, если ты предъявлял ему какие-то аргументы», — поведал дипломат.

Лавров занимал должность постпреда при ООН с 1994 по 2004 год. Затем он возглавил МИД.

Примаков руководил российским внешнеполитическим ведомством с 1996 по 1998 год. После он стал председателем правительства (1998-1999). Был также депутатом Госдумы. Примаков скончался в июне 2015 года.