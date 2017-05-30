Внук Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы

Эксперт-международник, журналист Евгений Примаков стал советником спикера Госдумы Вячеслава Володина по международным вопросам и гуманитарным проектам на общественных началах. Об этом со ссылкой на думское управлении по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ сообщает ТАСС во вторник, 30 мая.

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26 мая стало известно, что Володин предложил теннисисту Марату Сафину, отказавшему от депутатского мандата, стать его помощником по вопросам спорта.

Новый советник председателя нижней палаты парламента — ведущий программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24». Он является внуком Евгения Примакова — выдающегося российского политического и государственного деятеля.

Евгений Примаков с 1991 по 1996 год возглавлял Службу внешней разведки России, затем в течение двух лет занимал пост министра иностранных дел. В 1998-1999 годах он был председателем правительства, а с 2001 по 2011 год — президентом Торгово-промышленной палаты.

Примаков скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.