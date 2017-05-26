Спикер Госдумы предложил Марату Сафину стать его помощником

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил Марату Сафину, который решил отказаться от депутатских полномочий, стать его помощником. Об этом сообщил первый зампредседателя фракции «Единой России» Андрей Исаев, передает РИА Новости.

Сафину предложили позицию советника на общественных началах «по вопросам спорта», уточнил Исаев.

О том, что 37-летний теннисист направил заявление о досрочном сложении мандата, стало известно 25 мая. Причиной для этого послужили сомнения Сафина — удастся ли ему совмещать депутатскую деятельность со спортом и общественной жизнью. Комитет по регламенту удовлетворил его просьбу. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Думы.

Отмечалось также, что Сафин в своем обращении к спикеру нижней палаты выразил готовность выполнять любые поручения Володина, «в том числе связанные с развитием российского спорта».

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Первый замруководителя фракции ЕР Адальби Шхагошев рассказал kp.ru, что спортсмен задумался об уходе из нижней палаты парламента еще несколько месяцев назад.

Сафин впервые избрался в Госдуму от «Единой России» в 2011 году. По итогам думских выборов, прошедших осенью прошлого года, переизбрался в седьмой состав Думы, где стал членом комитета по культуре.

Спортсмен не первый народный избранник, который раньше срока решил покинуть Госдуму. До него от мандата отказался один из самых состоятельных депутатов седьмого созыва Александра Скоробогатько.

Марат Сафин — бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде, победитель Открытого чемпионата США-2000 и Australian Open-2005. В составе национальной сборной России теннисист становился двукратным обладателем Кубка Дэвиса (2002, 2006). Также спортсмен выиграл 15 турниров ATP. В июле 2016-го он был введен в Международный зал теннисной славы.