Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

Теннисист Марат Сафин решил отказаться от мандата депутата Госдумы. Об этом сообщил первый замруководителя думской фракции «Единой России» Адальби Шхагошев, передает ТАСС в четверг, 25 мая.

Сафин уже подал соответствующее заявление, однако решение по нему еще не принято. По словам Шхагошева, теннисист сомневается, удастся ли ему совмещать депутатскую деятельность со спортом и общественной жизнью.

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Спортсмен подтвердил, что решил сдать мандат. «После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе, я, как победитель турниров Большого шлема, принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, осуществляю преподавательскую деятельность и считаю это направление общественно значимым», — говорится в его обращении к спикеру Госдумы Вячеславу Володину (имеется в распоряжении «Фонтанки»).

Сафин, как отмечает издание, выразил готовность выполнять любые поручения Володина, «в том числе связанные с развитием российского спорта».

Как передает «Интерфакс», комитет по регламенту решил удовлетворить просьбу Сафина. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Думы.

37-летний Марат Сафин впервые избрался в ГД от «Единой России» в 2011 году. В нижней палате парламента представлял Нижегородскую область. По итогам думских выборов, прошедших осенью прошлого года, переизбрался в новый, седьмой состав Госдумы, где стал членом комитета по культуре.

На официальном сайте Думы отмечается, что Сафин является соавтором 20 законопроектов. Среди них — инициатива об ужесточении административного наказания за вандализм по отношению к произведениям искусства, о поправках в Уголовный кодекс, касающихся прав подозреваемого на телефонные разговоры, а также несколько проектов, затрагивающих интересы коренных малочисленных народов Севера.