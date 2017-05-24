В Госдуму перейдет 33-летний приморский либерал-демократ

Законодательное собрание Приморского края досрочно прекратило полномочия депутата Андрея Андрейчено из-за его перехода на работу в нижнюю палату федерального парламента. Об этом сообщается на сайте закса в среду, 24 мая.

«Андрейченко продолжит законодательную деятельность в качестве депутата Госдумы от Приморского края. По решению высшего политического совета ЛДПР ему будет передан вакантный мандат», — говорится в сообщении.

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Комментируя свой переход в Думу, Андрейченко поблагодарил лидера либерал-демократов Владимира Жириновского за оказанное доверие. «Решение руководства партии в очередной раз подтверждает, что для социального лифта не нужны никакие спецпроекты, — цитирует его PrimaMedia. — Другие политические силы их постоянно придумывают, а нужно просто работать и давать дорогу молодым».

Андрей Андрейченко в нижней палате парламента получит мандат Василия Тарасюка, скончавшегося 10 мая на 69-м году жизни. Его полномочия были досрочно прекращены на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 19 мая.

33-летний Андрейченко, координатор приморского отделения ЛДПР, был избран в региональный парламент по итогам выборов прошлого года. До этого работал муниципальным депутатом, в том числе во Владивостоке.

