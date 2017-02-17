Госдума прекратила депутатские полномочия единороссов Меткина и Любимова

Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Александра Меткина («Единая Россия) по его собственному желанию. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 17 февраля.

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Меткин уходит из нижней палаты парламента в связи с тем, что получил предложение по своей прежней работе на предприятии в Краснодарском крае и решил вернуться в производство, уточняет агентство.

Также палата одобрила сложение думского мандата единоросса Николая Любимова. 14 февраля он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области. Любимов сменил на этом посту Олега Ковалева, руководившего регионом с 2008 года.

До прихода в Госдуму седьмого созыва 45-летний Любимов был депутатом Законодательного собрания Калужской области (2015-2016 годы), в сентябре 2015-го стал его председателем.