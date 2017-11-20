Засохшее пирожное со свадьбы Трампа продали за две тысячи долларов

Пирожное со свадьбы Дональда Трампа, которая прошла в 2005 году, продали на аукционе за 2240 долларов (133 тысячи рублей). Об этом сообщает Fox news Insider.

Торги состоялись 18 ноября. Начальная цена лота составила 250 долларов (14 833 рубля). Торт выставил на торги аукционный дом Julien’s Auctions. Имена продавца и покупателя неизвестны.

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Десерт пролежал в картонной коробке 12 лет — свадьба Дональда Трампа и Меланьи Кнавс (впоследствии она взяла фамилию мужа) состоялась 22 января 2005 года.

Трюфельное пирожное с розочкой из крема наверху выглядит как основной свадебный торт Трампов в миниатюре. Сам торт весил девять килограммов, в нем было семь ярусов. Он обошелся паре в 50 тысяч долларов (2,9 миллиона рублей), однако, как отмечает Fox news Insider, гости его не ели, потому что в нем было слишком много проволоки, из которой состоял каркас исполинского торта.

В конце июля на аукционе за 29 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей) продали рисунок Дональда Трампа, сделанный в 2005 году. На нем условно изображен Нью-Йорк, в центре которого расположилась Trump Tower. Дональд Трамп подписал изображение маркером золотого цвета.