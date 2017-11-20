На Украине рассказали о попытках покушений на Порошенко

Начальник Управления государственной охраны Украины Валерий Гелетей заявил, что с 2014 года было предотвращено несколько покушений на президента страны Петра Порошенко. Об этом он сообщил в интервью порталу «Обозреватель».

«Было несколько реальных попыток. Через несколько дней после инаугурации был опасный случай, а именно попытка заложить взрывное устройство у въезда в Администрацию президента. Самодельное взрывное устройство своевременно изъяли. Возбуждено уголовное дело, оно еще расследуется», — рассказал Гелетей, добавив, что следы этой попытки покушения вели в палатки на Майдане.

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Начальник управления госохраны отметил, что часто накануне появления Порошенко на определенных мероприятиях находят взрывные устройства и огнестрельное оружие. «Это можно считать своего рода подготовкой к покушению. Таких случаев в последнее время было довольно много», — сказал Гелетей.

23 октября в Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что на Порошенко готовилось покушение во время его поездки в Донбасс 22 октября. Отмечалось, что задержанные имели при себе снайперскую винтовку Steyr-Mannlicher с оптическим прицелом и боеприпасы к ней, пистолет Макарова с двумя магазинами, гранаты. Двое из членов группировки во время задержания были ликвидированы. Позже спикер СБУ Елена Гитлянская сказала, что сообщение о раскрытии покушения на Порошенко не более чем подделка.