Путин изучит жалобы на Медведева

Президент России Владимир Путин ознакомится с письмом от представителей российского бизнеса, в котором они раскритиковали правительство за рост фискальной нагрузки. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«В любом случае оно будет рассматриваться. Вы знаете, что в целом, безусловно, президент достаточно часто и регулярно, что называется, в режиме онлайн работает вместе с правительством, постоянная серия совещаний по экономическим вопросам», — сказал Песков.

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Он также отметил, что письмо отправили в пятницу, поэтому он не уверен, что экспертное управление ознакомилось с его содержанием. По словам Пескова, президент обязательно рассмотрит письмо, так как по таким вопросам работа главы государства и правительства «полностью синхронизирована».

О письме бизнесменов стало известно 20 ноября. Глава «Опоры России» Александр Калинин пояснил, что правительство наращивает формально неналоговую нагрузку (сборы и прочие платежи), из-за которых в 2018 году общая нагрузка на предпринимателей вырастет на 150 миллиардов рублей.