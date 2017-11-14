Вину за рекордный рост цен на бензин возложили на правительство

Глава Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша убежден, что основная причина роста цен на бензин заключается в ежегодном росте налоговой нагрузки, которую определяет правительство. Такое мнение он высказал в разговоре с RT.

Аркуша выразил сомнение относительно того, что остановка работы на Московском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) могла серьезно повлиять на резкий рост цен на бензин. «Московский завод повлиял сиюминутно. Остановка такого крупного завода и выпадающие, как нам заявило его руководство, 50 тысяч тонн, естественно, подтолкнули», — уверен глава РТС.

По его мнению, основная ответственность за ежегодный рост цен лежит на правительстве. «У нас цены растут из года в год, это ни для кого не секрет. Влияют на это два основных фактора: инфляция и рост налоговой нагрузки. Ежегодно растут акцизы на топливо, растет налог на добычу полезных ископаемых. И, естественно, эти налоги переносятся на потребителя», — пояснил Аркуша.

Он также отметил, что рост нефтяных котировок, который обычно способствует росту курса рубля, в этот раз на российской валюте никак не отразился. Также глава РТС уверен, что цены на бензин продолжат расти и в 2018 году. «К сожалению, рост оптовых цен, существенно опережающий рост розничных, не дает возможности снизить розничные цены. В следующем году очередной рост акцизов, ожидается двухразовое повышение: с 1 января и с 1 июля», — добавил он.

Во вторник, 14 ноября, СМИ сообщили о резком росте цен на бензин. Стоимость бензина АИ-92 с 7 по 13 ноября выросла на 2,3 процента, до 42 850 рублей за тонну.

В сентябре сообщалось, что правительство одобрило внеплановое повышение акцизов на топливо. Средства необходимы для строительства дорог в Крыму. Рост акцизов закреплен в бюджете России на 2018 год, о чем ранее рассказал министр финансов Антон Силуанов.