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Фото орального секса погубило свадебные планы тысяч пар

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Тысячи пар из разных стран, которые собирались обвенчаться на греческом острове Родос, были вынуждены изменить планы из-за запрета, который ввел митрополит Родосский Кирилл. Об этом сообщает издание The Independent.

Иностранцам запретили венчаться в знаменитой часовне в заливе святого Павла из-за фотографии, которую британские молодожены Карли и Мэтью Лунн (Carly and Matthew Lunn) опубликовали в Facebook. На снимке жених стоит со спущенными брюками на фоне часовни, а невеста сидит перед ним на коленях в свадебном платье, имитируя оральный секс.

«Позор этим двоим за вред, который они принесли, — заявил житель Родоса Гиоргос Елефтериу (Giorgos Eleftheriou), венчавший Карли и Мэтью Лунн. — Стали бы они делать такое у себя на родине перед британской церковью, еврейским храмом или мусульманской мечетью?»

По его словам, венчания в часовне были расписаны до 2021 года.

«Они связались с нами на прошлой неделе и сообщили, что все отменяется», — приводит The Independent слова жительницы британского графства Уэст-Йоркшир Эммы Коупленд (Emma Coupland). Она планировала обвенчаться на Родосе в мае следующего года, но из-за запрета свадьбу пришлось перенести. Теперь некоторые гости не приедут, потому что не смогут позволить себе новый авиабилет.

В июле сообщалось, что в итальянском городе Понтироло-Нуово собакам запретили носить обручальные кольца во время свадебных церемоний.

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