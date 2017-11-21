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В Англии впервые дисквалифицировали за симуляцию смухлевавшего футболиста

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GMS / Twitter

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила нападающего «Эвертона» Умара Ниассе в симуляции в матче 12-го тура чемпионата Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Кристал Пэлас». Видео инцидента появилось в Twitter-аккаунте GMS.

На пятой минуте матча Ниассе после контакта с соперником упал в штрафной, что стало поводом для назначения пенальти в ворота «Кристал Пэлас».

Эпизод рассмотрела специальная комиссия, которая пришла к выводу, что форвард ввел арбитра в заблуждение. Официально игрок наказан «за извлечение выгоды из обмана судьи». Кроме штрафа, ему полагается два матча дисквалификации.

«Эвертон» занимает 16-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги, «Кристал Пэлас» замыкает таблицу.

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