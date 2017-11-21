Девушка крикнула поразительно похоже на Гомера Симпсона и рассмешила соцсети

Видео: @_cammyduncan / Twitter

Шотландец Камми Дункан (Cammy Duncan) подкрался к своей девушке на кухне и напугал. Девушка вскрикнула от неожиданности, и этот звук оказался настолько похожим на возглас Гомера Симпсона, что моментально стал вирусным. Дункан разместил короткое видео в Twitter, подписав: «Безумие. Она кричит в точности, как Гомер Симпсон».

Запись набрала 28 тысяч ретвитов и свыше 75 тысяч лайков. Микроблогеры признают, что героиня ролика действительно взвизгнула как известный мультперсонаж. Чтобы удостовериться в идентичности звуков, издание Mashable предлагает посмотреть и прослушать подборку с выкриками Гомера.