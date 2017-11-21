Меркель нашла выход из крупнейшего со времен Гитлера кризиса

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хотела бы проведения новых выборов в ФРГ. Ее слова передает BBC News.

Именно в них она видит выход из кризиса, который немецкий президент Франк Вальтер Штайнмайер назвал крупнейшим за последние 70 лет и который привел к неспособности создать правящий кабинет. «Путь к формированию правительства оказался сложнее, чем кому-либо хотелось. Новые выборы — лучше, чем создавать правительство меньшинства», — пояснила Меркель.

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В ночь на понедельник, 20 ноября, Свободная демократическая партия вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС и «Зелеными». Если бы сторонам удалось договориться, они получили бы 393 из 709 мандатов в бундестаге (около 55 процентов).

Однако после выхода либералов оставшиеся участники располагают лишь 44 процентами мандатов.

Социал-демократы отказались вступать в «большую коалицию» с правоцентристским блоком ХДС/ХСС в очередной раз. В случае согласия им бы удалось создать правительство большинства, получив 399 кресел, или 56 процентов парламента.

После Второй мировой войны Германия, ранее находившаяся под руководством фюрера Адольфа Гитлера, была разделена на четыре оккупационные зоны: советскую, британскую, американскую и французскую. Впоследствии на их основе были образованы два германских государства — ФРГ в мае 1949 года на западе и ГДР в октябре 1949 года на востоке Германии.