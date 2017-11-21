Оператор «Игры престолов» и «Шерлока» погиб во время ночных съемок

Британский кинооператор Марк Милсом, работавший над сериалом «Игра престолов» и фильмом «Спасти рядового Райана», погиб на съемках совместного проекта компании Netflix и телеканала «Би-би-си». Об этом сообщает Deadline.

Инцидент произошел в Гане во время работы над сериалом The Forgiving Earth («Земля прощающая»), рассказывающим историю военных преступлений. Отмечается, что Милсом снимал ночную сцену, в которой присутствовали каскадерские трюки с автомобилями.

Подробности инцидента не раскрываются. Правоохранительные органы начали расследование по факту гибели оператора. Работа над «Землей прощающей» была приостановлена.

Милсому было 54 года. Он также работал над такими фильмами, как «Квант милосердия», «Волшебная страна», «Теория всего», «Мальчик в полосатой пижаме» и сериалом «Шерлок».