KFC выпустила палатку с защитой от интернета

Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC выпустила в продажу тканевые туристические палатки с щитом Фарадея. Об этом во вторник, 21 ноября, сообщает HighSnobiety.
Устройство не пропускает электромагнитные волны, что заставляет всех, кто в нее войдет, отказаться от интернета и смартфона. Палатка серого цвета украшена фигурой полковника Сандерса, который обхватывает укрытие руками.
Информация о стоимости и возможностях покупки палатки пока не сообщается.
Щит или клетка Фарадея — устройство, изобретенное английским физиком и химиком Майклом Фарадеем в 1836 году для экранирования аппаратуры от внешних электромагнитных полей. Обычно представляет собой клетку, выполненную из хорошо токопроводящего материала.
KFC — сеть быстрого питания, основанная в штате Кентукки (США) в 1930 году предпринимателем Гарландом Сандерсом. Специализируется на блюдах из курицы, также предлагает картофель-фри, мороженое и десерты.