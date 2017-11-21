Прибыль от продажи пакета «Роснефти» составила 520 миллиардов рублей

Экономический эффект «Роснефтегаза» от сделки по продаже 19,5 процента приобретенных ранее акций компанией «Роснефть» составил более 400 процентов, не говоря о комплексном эффекте привлечения первоклассных инвесторов в капитал компании. Такое заявление сделал генеральный директор «Роснефтегаза» Геннадий Букаев (копия ответа имеется в распоряжении «Ленты.ру»), в ответ на опубликованный РБК материал «Приватизация «Роснефти» принесла «Роснефтегазу» убыток на 167 миллиарда рублей».

По его словам, выручка «Роснефтегаза» от приватизации части пакета акций «Роснефти» составила 692 миллиарда рублей. За вычетом первоначальной балансовой стоимости пакета акций в размере 167 миллиарда рублей, и расходов на сопровождение сделки (инвестиционные и юридические консультанты, комиссии банков), прибыль от приватизационной сделки превысила 520 миллиардов рублей.

Букаев также отметил, что одновременно, 16 декабря 2016 года «Роснефтегаз» в полном соответствии с изменениями в закон «О федеральном бюджете на 2016 год» (пункт 17 статьи 21) и директивами правительства РФ безвозмездно перечислил в доход бюджета РФ всю выручку, полученную от приватизации пакета акций «Роснефти», то есть сумму, превышающую финансовый результат от сделки более, чем на 170 миллиардов рублей. Кроме того, в доход федерального бюджета было перечислено 18 миллиардов рублей дивидендов. Общая сумма перечислений в бюджет, связанная со сделкой, составила почти 711 миллиардов руб, а с учетом приватизации «Башнефти» — сумма поступлений в бюджет превысила 1 триллион рублей.

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При этом, Букаев говорит о том, что, перечислив, согласно директиве правительства, 100 процентов средств, полученных от сделки, в федеральный бюджет, «Роснефтегаз» по факту снизил размер своих активов и капитала, осуществив перевод со своего баланса 19,5 процента акций «Роснефти» без компенсации стоимости затрат в размере 167 миллиарда рублей на приобретение акций в 2005 году.

«Тот факт, что расходы "Роснефтегаза" на краткосрочный период превысили доходы объясняется затратами на проведение приватизационной сделки, включающими, в том числе, себестоимость проданного пакета акций, расходы на оплату услуг инвестиционных и юридических консультантов, конвертацию валютных средств, поступивших от консорциума инвесторов и перечисление в бюджет всей выручки, поступившей по сделке», — подчеркнул глава «Роснефтегаза». «Когда очевидный для профессионала эпизод бухгалтерской отчетности выдается за громкую сенсацию, это — либо пропагандистская провокация, либо полная безграмотность авторов. Заявление о том, что "Роснефтегаз" продемонстрировал убыток от сделки по приватизации "Роснефти" является очевидным и умышленным искажением действительности и издевательством над здравым смыслом», — акцентировал Букаев.

В свою очередь глава «Роснефти» Игорь Сечин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о том, что «к сожалению, у нас чудеса иногда случаются». «И даже достаточно солидные издания, а РБК, я считаю, солидное издание, мы даже судились с ними и считали, что мы отрегулировали все наши отношения, особенно в отношении субъективной подачи информации. Поэтому для нас странно было услышать информацию, граничащую с клеветой со стороны отдельных корреспондентов этого издания», — сказал он.

«В том, что касается приватизации акций "Роснефти", проведенной "Роснефтегазом", я могу сказать следующее: никаких убытков в связи с этой приватизационной сделкой у государства не было. Более того, 19,5 процента акций, которые продавались из баланса "Роснефтегаза", находились на балансе по их цене приобретения, которая составляла порядка 170 миллиардов рублей. А проданы были за 700 миллиардов с прибылью для государства в 430 процентов, благодаря упорной работе менеджмента "Роснефти", повышению добавочной стоимости активов компании», — подчеркнул глава «Роснефти».