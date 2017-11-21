«Роснефть» начала отгружать нефть Эргинского кластера в систему «Транснефти»

«Роснефть» начала отгрузку первой партии товарной нефти нового Эргинского кластера в трубопроводную систему «Транснефти». Об этом говорится в пресс-релизе на официальном сайте компании.

В сообщении отмечается, что при реализации Эргинского проекта будут применяться передовые технологии добычи трудноизвлекаемых запасов, в том числе: управляемое в режиме реального времени горизонтальное бурение, технологии многостадийного гидроразрыва пласта с использованием сверхпрочного полимерного проппанта, методы «умного заводнения» и иные технологии увеличения отдачи пласта.

В составе первого пускового комплекса — основные объекты нефтегазодобычи и транспортировки нефти: центральный пункт сбора (ЦПС) мощностью на первом этапе 2,3 миллиона тонн нефти и более 120 миллионов кубометров газа в год, 27 кустовых площадок, газотурбинная электростанция мощностью 42 мегаватта и высоковольтные линии электропередачи, вахтовый поселок, а также трубопровод протяженностью 68 километров, обеспечивающий транспортировку нефти в систему магистральных нефтепроводов «Транснефти». Все оборудование на промысле — российского производства. Уже введены в эксплуатацию 133 скважины протяженностью до 4500 метров.

На следующих этапах будут пробурены 2420 скважин с долей горизонтальных добывающих скважин 93 процента (для их строительства будут привлечены 23 буровые установки), обустроены более 100 кустовых площадок с необходимой для их эксплуатации инфраструктурой. При этом максимальный уровень годовой добычи Эргинского кластера составит 8,8 миллиона тонн в год.

В Эргинский кластер входят Эргинское, Западно-Эргинское, Кондинское, Чапровское и Ново-Ендырское месторождения, расположенные на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Их суммарные запасы по категориям AВС1+С2 составляют 259 миллиона тонн нефти. По своим характеристикам это — легкая, низкосернистая нефть, соответствующая экспортной марке «Siberian Light».

Кластер сформирован на основе интеграции инфраструктуры приобретённого на аукционе в июле 2017 года Эргинского лицензионного участка с запасами 103 миллиона тонн, а также Кондинской группы месторождений.