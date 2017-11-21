Полуголые девушки в кожаных куртках станцевали на детском конкурсе

Участникам детского фестиваля талантов показали танец исполнении коллектива стрип-пластики. Видео выступления было опубликовано в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Мой Таганрог».

Как указано в подписи к ролику, конкурс талантов проходил в ДК «Фестивальный» для детей 6-12 лет. Однако в финале на сцену вышли три взрослые девушки в черных кожаных куртках, кожаном белье и высоких сапогах, которые начали танцевать эротический танец вокруг трех стульев.

В комментариях под видео отписалась Дарья Танцева, хореограф студии пластического танца IMPULSE flame. Она рассказала возмущенным пользователям, что организаторы фестиваля сами пригласили ее коллектив и не отказались даже после того, как Танцева рассказала им о готовящемся номере.

«На что я получила ответ от организаторов что вы в этот конкурс подходите, это конкурс для всех возрастов и направлений», — пишет она. «У меня у самой маленький ребенок. Я считаю, что меня просто подставили и унизили», — продолжает девушка.

Как узнала «Комсомольская правда», конкурс «Берега талантов» проходил в доме культуры Таганрога в минувшее воскресенье, 19 ноября. По словам организаторов, он действительно не имеет возрастных ограничений. «Данный номер был принят в номинацию «современная хореография» и получил достаточно высокую оценку от членов судейской коллегии», — пояснила директор «Международной федерации развития талантов» Екатерина Макарова. Однако она добавила, что в дальнейшем на конкурсах постараются не показывать номера по стрип-пластике в один день с детскими.