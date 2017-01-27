В Тверской Думе ликвидировали рабочую группу по вопросам стриптиза

Тверская городская дума расформировала рабочую группу, которая занималась вопросом урегулирования работы стриптиз-клубов. Об этом сообщает интернет-издание Tverigrad в пятницу, 27 января.

Один из руководителей группы, депутат Илья Холодов пояснил изданию, что группа была создана еще в 2013 году. Тогда в гордуму обратились жители Пролетарского района с жалобой на то, что в окне развлекательного заведения танцуют полуобнаженные девушки.

«Наша группа провела всего одно заседание, на которое было приглашено руководство клуба и представитель прокуратуры. Вопрос решили мирно, не прибегая к необходимости принятия нормативных актов», — рассказал парламентарий, отметив, что с тех пор «в окне клуба никто не танцует».

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Он призвал также не преувеличивать значение самой рабочей группы и ее расформирования. Иначе может сложиться впечатление, что «депутатам больше заняться нечем», подчеркнул Холодов.

В июле 2016 года депутат-справоросс Олег Михеев внес на рассмотрение Госдумы законопроект, запрещающий эксплуатировать интерес к сексу в рекламе. Из-за этого, по мнению автора инициативы, женщины предстают «в качестве послушных объектов сексуального желания, то есть как люди второго сорта, подчиненные мужчинам». В январе 2017-го профильный комитет Госдумы рекомендовал отклонить его.