Рекордное число стриптизерш засунут в торт в Ростове-на-Дону

Танцовщицы одного из стриптиз-клубов Ростова-на-Дону испекут торт, в котором поместятся по меньшей мере пять девушек. Достижение намерены представить для Книги рекордов Гиннеса. Об этом в понедельник, 13 ноября, РИА Новости сообщила PR-менеджер клуба.

Длина кондитерского изделия составит примерно три метра, ширина — полтора метра, высота — 1,2 метра. Представительница заведения отметила, что в нем, возможно, получится разместить и больше девушек.

Торт будут печь сами танцовщицы. Все измерения, его точные параметры и количество поместившихся в нем стриптизерш передадут в специальный комитет Книги рекордов Гиннеса.

В январе Ассоциация стриптиз-клубов России попросила Минтруд разработать для танцовщиц должностные инструкции. По мнению авторов предложения, рынку стриптиз-клубов необходима легализация в правовом поле и четкое регулирование.