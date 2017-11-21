В Приморье посетители зоопарка напали на животных

В зоопарке «Чудесный» в Приморье двое посетителей напали на животных. Об этом агентству РИА Новости сообщила представитель сада Александра Попова.

По ее словам, накануне в зоопарк пришла компания мужчин азиатской внешности, которые, общаясь на ломаном русском языке, два человека вошли в контактный вольер, пнули подбежавшего к ним поросенка, и начали вытаскивать кроликов из загончика и хватать верблюдицу за шерсть. Агрессивных посетителей удалось вывести с территории, однако позднее они вернулись, перелезли через ограждение, и начали плеваться в тиргицу и льва и кидать в них камни.

Директор зоопарка, когда узнала о случившемся, упала в обморок. В настоящее время администрация заведения ждет визита полиции.

12 ноября уроженец Сирии надругался над пони в детском зоопарке в берлинском Герлитцер-парке. 23-летний мужчина пробрался к животному и совершил с ним половой акт.