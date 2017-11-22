Мать сфотографировала обнаженного отца с маленьким сыном в душе и попала под суд

Департамент по защите детей американского штата Аризона подал в суд на фотографа Хизер Уиттен. Женщина опубликовала в Facebook снимок, на котором ее муж сидит под душем и держит на руках годовалого сына, страдающего сальмонеллезом. Как пишет 22words, фото стало вирусным, после чего к семье наведался инспектор ведомства, который впоследствии подал на Хизер в суд.

Снимок был сделан более года назад. Маленький Фокс неважно себя чувствовал, у него были понос и тошнота. В надежде на то, что вода поможет облегчить самочувствие сына, отец решил отнести мальчика в душ, а заодно помыть. Залезая в ванну, мужчина и сам разделся, взяв ребенка на руки. Хизер наблюдала за тем, как он успокаивает сына. Картина растрогала ее, поэтому она решила сделать пару кадров.

Женщина выложила снимок в Facebook, он быстро стал вирусным. Фото набрало более 140 тысяч лайков, им поделились 32 тысячи пользователей, однако вскоре администрация соцсети удалила его как противоречащее правилам. Американка отметила, что не поняла, почему изображение изъяли, и разместила его вновь, но оно опять было удалено. В общей сложности снимок собрал в соцсети около 9 миллионов просмотров.

Материалы по теме Дорогая, мы избиваем детей На что идут родители ради славы, денег и миллионов просмотров

Неизвестные пожаловались на Уиттенов местной полиции и в департамент по защите детей. Полицейские отказались заводить дело, а чиновники решили проверить семью и направили к ней инспектора. Всего у Уиттенов четверо детей: Фокс, его близнец Персефона, четырехлетняя Лина и семилетний Лилиан. Во время интервью с ревизором Хизер начала кормить близнецов грудью. По ее мнению, инспектору это не понравилось, из-за чего департамент и обратился в суд.

Теперь женщине может грозить запрет на усыновление и работу с детьми по всей стране. Многодетной матери предстоит суд. В связи с этим она попросила финансовой поддержки на платформе GoFundMe.