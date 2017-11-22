Google призналась в постоянной слежке за пользователями Android

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Смартфоны на операционной системе Android осуществляют постоянную слежку за местонахождением пользователей даже при выключенной передаче данных. Эту информацию Google подтвердила изданию Quartz.

Отмечается, что Google начала непрерывный сбор данных о геолокации пользователей Android с января 2017 года. Местоположение определялось по расстоянию до ближайших вышек сотовой связи и работало даже при отключении сервисов геолокации и отсутствии сим-карты.

Издание обратило внимание на то, что смартфон передает информацию о местоположении Google каждый раз, когда пользователь переходит в зону действия другой базовой станции, включает Wi-Fi и GPS.

Идентификатор сотовой связи использовался Google для отправки Push-уведомлений и сообщений на смартфон, сообщил представитель Google. При этом корпорация не хранила эти данные и в настоящее время планирует отключить данную функцию.


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