Сотрудник Google уличил Apple в слежке за пользователями

Инженер корпорации Google Феликс Краузе (Felix Krause) заявил о том, что камера iPhone может снимать пользователя без его ведома. Подробности исследования он опубликовал в своем блоге.

По словам Краузе, как только пользователь предоставляет приложениям доступ к камере смартфона, эти программы могут вести за ним слежку. После этого программа может без уведомления вести съемку с основной или фронтальной камеры. В качестве примера сотрудник Google показал, как приложение может втайне оценивать поведение и настроение пользователя.

Специалист уверен, что это является особенностью системы, а не некой ошибкой. Таким образом разработчики сторонних программ могут беспрерывно следить за пользователем.

Краузе предлагает несколько способов решения этой проблемы. Во-первых, он советует обладателям iPhone купить крышку на камеру. Также пользователь может запретить приложениям доступ к камере и пользоваться стандартным приложением для съемки. Также он обратился к Apple за комментарием.