Ненецкие семьи получили кредит на покупку жилья под 1 процент

​Первые пять семей Ненецкого автономного округа получили льготный кредит под один процент на покупку жилья, сообщает официальный сайт окружного правительства.

Выгодная ипотека была оформлена в Нарьян-Маре в рамках новой программы, разработанной регионом в августе 2017 года. Ее задача — дать возможность жителям ненецкого Заполярья, в первую очередь молодым семьям, улучшить свои жилищные условия, не переплачивая проценты по кредитам, говорится в сообщении.

На реализацию программы в этом году выделили 14 миллионов рублей. Из 112 заявок филиалом Московского индустриального банка были одобрены 40, еще более 50 заявок окружных семей на стадии рассмотрения.

Согласно рейтингу регионов по доступности покупки семьями жилья в ипотеку, Ненецкий автономный округ занял шестое место. Первые пять заняли Ямал, Чукотка, Югра, Магаданская и Мурманская области соответственно.