У админа паблика «ВКонтакте» провели обыск из-за фото «Подполковника Страпонессы»

Паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте» сообщил, что к его администратору пришли с обыском из-за публикации личных фотографий подполковника полиции. У него изымают аппаратуру, телефоны и ноутбук.

Отмечается, что в отношении сообщества возбуждено уголовное дело по статье 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни»).

В сообщении паблика отмечается, что снимки офицера находились в общем доступе.

«Кароч, ребятки, дело не в Подполе Страпонессе, ибо все высосано из пальца, ее фото были залиты в сеть и потом переданы Воссу, на фото вечеринка, снимки могли быть у кучи людей, и опубликованы ими самими. То есть они сами сделали их достоянием публики, а раз так — о каком вмешательстве в личную жизнь идет речь?» — говорится в посте.

Как отмечает РЕН ТВ, фото подполковника обсуждали в интернете в конце августа. На кадрах из личного архива офицер позирует с фаллоимитатором на носу. Пользователи сети прозвали ее Подполковник Страпонесса. На форумах в сети узнали Веру Иванову из Красноярского края.