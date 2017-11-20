В сеть утекли пикантные снимки Рианны

Хакеры из группировки Celeb Jihad обнародовали интимные фотографии популярной американской певицы Рианны. Снимки были опубликованы на сайте кибервзломщиков.

По их словам, им удалось раздобыть оригинальные снимки, сделанные певицей еще в 2012 году для обложки альбома Unapologetic. «И сейчас они всплыли, чтобы напомнить нам, что из себя представляет дегенеративная негритянка Рианна», — заявили хакеры.

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Они отметили, что в самих фотографиях, по сути, ничего сенсационного нет. «Все это можно было бы увидеть в одном из выпусков National Geographic», — пошутили злоумышленники.

15 ноября хакеры опубликовали эротический снимок актрисы Натали Эммануэль (Nathalie Emmanuel), которая сыграла в сериале «Игра престолов» Миссандею — помощницу Дейнерис Таргариен. Если верить словам кибервзломщиков, фото было украдено из личного архива девушки.