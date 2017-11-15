В сеть утекли обнаженные снимки актрисы из «Игры престолов»

Хакеры из группировки Celeb Jihad обнародовали эротический снимок актрисы Натали Эммануэль (Nathalie Emmanuel), которая сыграла в сериале «Игра престолов» Миссандею — помощницу Дейнерис Таргариен.

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Неизвестные утверждают, что похитили фото из личного архива девушки. На нем обнаженная Эммануэль позирует на камеру, на ее теле виден стикер с надписью «Это тело принадлежит только Бензору». Кроме того, на бумаге указаны ее полное имя и дата.

Злоумышленники также сопроводили публикацию едкими комментариями по поводу внешности героини.

В понедельник, 13 ноября, на сайте хакерской группировки было опубликовано фото голливудской актрисы Хлои Морец. Неизвестные попытались доказать, что на подлинность снимка указывает форма губ, а также татуировки на правом бедре и под левой грудью.