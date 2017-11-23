Депутату подали к столу туалетную бумагу в бурятском кафе

Депутату Государственной думы от Бурятии Николаю Будуеву в одном из кафе Улан-Удэ вместо салфеток подали на стол рулон туалетной бумаги. Он сфотографировал и выложил его на своей странице в Facebook.

«Мне тут не верят, что с "туризмом" в Бурятии дела обстоят именно так... Но товарищи дорогие, в 47 раз пишу, начните развивать туризм в регионе с того, что в закусочных исчезнут наконец рулоны туалетной бумаги со столов», — негодует Будуев.

По его словам, начинать нужно именно с этого, «а не с грандиозных концепций». Депутат отмечает, что сейчас «культурный шок туристам, испорченный аппетит и понимание, в какую именно "параллельную Вселенную" провалились, обеспечены».

Не все подписчики поддержали Будуева. Жители Бурятии в комментариях к его посту перечислили другие, более значимые, на их взгляд, проблемы в сфере туризма. В частности, это вопросы получения виз и неудовлетворительное состояние аэропорта и вокзала.

Как сообщает «Московский комсомолец Улан-Удэ», Бадуев ранее обращался к бывшему министру экономики Бурятии Татьяне Думновой по вопросу состояния туристического бизнеса в регионе. Очевидно, это не дало результата, отмечает издание.