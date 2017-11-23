Бежавшего из Северной Кореи солдата решили лечить сериалами и музыкой

Северокорейский солдат, получивший огнестрельные ранения от сослуживцев при побеге в Южную Корею, в больнице слушает музыку и смотрит американские сериалы. Об этом сообщает The Korea Herald.

По словам врача сеульской клиники, в которой находится 24-летний пациент, его жизни ничто не угрожает, и в ближайшие дни его переведут из реанимации в палату.

Медики уверены, что гражданину КНДР понадобится еще как минимум месяц на восстановление. В настоящее время у пациента, пережившего две операции, наблюдаются все признаки депрессии.

Как отмечает издание, у северокорейца обнаружили туберкулез и гепатит В. Солдат рассказал, что «рискнул жизнью из-за того, что был впечатлен позитивным образом Южной Кореи».

Видео: KCTV5 News / YouTube

Северокорейский военнослужащий совершил побег в Южную Корею через Объединенную зону безопасности в демилитаризованной зоне, разделяющей две страны, 13 ноября. Его джип съехал на обочину. Тогда он выскочил из машины и побежал в сторону границы. Сослуживцы открыли по нему огонь. Мужчина получил от пяти до шести огнестрельных ранений.