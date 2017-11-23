Джигарханян вместо больницы оказался в пансионате

Народный артист СССР Армен Джигарханян не попадал в больницу в тяжелом состоянии. Мужчина отправился в пансионат, заявил РИА Новости в четверг, 23 ноября, его друг Артур Согомонян.

«Это очередная ложь. Он со вчерашнего числа на отдыхе в пансионате, чувствует себя хорошо! Армен Борисович сам с водителем уезжал из театра», — объяснил Согомонян.

Ранее в четверг пресс-секретарь Московского драматического театра имени Джигарханяна Наталия Корнеева заявила, что у артиста отказали ноги на фоне диабета, и режиссер Юрий Клепиков отвез его в больницу. Корнеева утверждала, что последнее время 82-летнему Джигарханяну было трудно ходить.

В конце октября стало известно, что жена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская уехала с родителями из России «в обстановке строжайшей секретности». Артист заявил, что супруга выставляла его больным, чтобы захватить его театр.