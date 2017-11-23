Американец устроил трансляцию последних дней умирающего друга

Американец Диллон Хилл (Dillon Hill) анонсировал серию видеороликов, посвященных своему умирающему от рака другу Крису Бетанкурту (Chris Betancourt). На этом обратило внимание издание The Daily Dot.

Хилл опубликовал видео под названием «Мой друг умирает», в котором рассказал, что Бетанкурту во второй раз диагностировали рак, с которым он вряд ли сможет бороться. Поэтому американец решил бросить колледж, чтобы помочь другу испытать как можно больше эмоций и развлечься, пока есть возможность.

Герои ролика составили список из 48 пунктов, в который, к примеру, включили поедание самого острого перца в мире и поиски любви.

Происходящее Хилл и Бетанкурт планируют транслировать на YouTube. Хилл также запустил сбор средств на все запланированные приключения. Ролик попал в топ Reddit и за сутки собрал более 200 тысяч просмотров.

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