Владельца Мурманского морского рыбного порта заподозрили в нечестной конкуренции

Руководство Мурманского морского рыбного порта (АО «ММРП») и аффилированных компаний подозревается в незаконных действиях в отношении арендаторов в целях нечестной конкуренции. Об этом сообщает «Росбалт» со ссылкой на региональные СМИ.

В частности, накануне стало известно о конфликте с участием компании ООО «Первый мурманский терминал» (ПМТ), обеспечивающей перевалку нефтепродуктов. Сообщалось, что железнодорожная стрелка № 24, находящаяся в аренде у ПМТ была заблокирована и удерживалась группой лиц, представившихся службой безопасности порта. Сотрудников ПМТ не подпускали, чтобы разблокировать стрелочный перевод, рассказали представители компании. Снять замок удалось лишь спустя несколько часов после вмешательства транспортной полиции.

В течение этого времени ПМТ не мог заниматься бункеровкой топлива 7 часов и понес убытки. Кроме того, под угрозой находился весь Мурманск, поскольку в случае любого ЧП опасные нефтепродукты невозможно было вовремя вывезти. «Такую тактику поведения выбрали после акционирования порта в 2015 году его новые владельцы. Активы попали в руки Александра Романова, известного как Полещук, который изменил свою фамилию после «бандитского захвата Севрыбы», — сообщали СМИ со ссылкой на комментарии жителей региона.

«И теперь руководство порта, видимо, решило парализовать бизнес своих оппонентов, опираясь не на закон, а методы в стиле 90-х, — считают в регионе. Они и сами публично заявили, что «пора… выселять незваного гостя». А немногим ранее «ММРП» пытался обвинить «ПМТ» в срыве отопительного сезона якобы из-за задержек поставок мазута в котельную порта, отапливающую несколько улиц Мурманска», — цитируют СМИ комментарий пользователя с ником Блогер-51.

Кроме того, другие компании, работающие на территории порта, жалуются на отключение электричества, на трудности с допуском транспорта, на то, что наносится вред репутации и даже оказывается психологическое давление.

В частности, по словам гендиректора «МурманХолодСервис», руководство порта «шантажирует» клиентов компании, затягивает выгрузку судов, принуждая, таким образом, пользоваться услугами холодильных установок АО «ММРП», чьи расценки выше. Исходя из этих фактов, СМИ приходят к выводу, что Романов «выкручивает руки» арендаторам-конкурентам, которые предоставляю те же услуги, что и рыбный порт, но по более низким ценам.

Что касается ПТМ, то, по данным СМИ, сначала порт передал все арендуемое компанией имущество новому юридическому лицу, но с тем же акционером, а потом арендодатель открыто требовал делиться прибылью. "Все — чтобы вынудить расторгнуть договор аренды, который действует до 2040 года», — отмечают издания.

В 2015 в результате приватизации владельцем Мурманского морского рыбного порта стал Александр Романов, до 2007 года носивший фамилию Полещук. Нынешний глава совета директоров ММРП Романов в 2000-2001 годах отстранил от должности гендиректора основателя АО «Севрыба» Георгия Тишкова. В 2002 году с той же должности был смещен вице-губернатор Юрий Мясников. Сообщалось также, что Романов с помощью новой фамилии и новой прописки в Ленобласти пытался также уйти и от уплаты налогов, что подтверждено официальным решением суда.