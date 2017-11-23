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Появились подробности убийства трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу

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Следователи предъявили 36-летнему жителю Якутии обвинение в убийстве трехкратного чемпиона мира по кикбоксингу Иннокентия Макарова. Об этом в четверг, 23 ноября, сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

Мужчина 1981 года рождения, проживающий в селе Ой Хангаласского района, дал показания об обстоятельствах совершенного преступления. Он же указал на место, где было брошено тело спортсмена — в лесном массиве в районе 45 километра Вилюйского тракта.

Также следователи установили пособника обвиняемого, который помогал в сокрытии убитого. В отношении мужчины 1966 года рождения возбуждено уголовное дело по статье 316 УК РФ («Укрывательство преступления»). В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Предполагаемый убийца позвонил своему знакомому после совершения преступления и попросил помочь спрятать труп, пишет региональное издание «НВК Саха».

22 ноября сообщалось, что в ночь на 6 ноября Макаров и обвиняемый выпивали в частном доме. Между мужчинами возник конфликт, в результате которого чемпион мира по кикбоксингу скончался от телесных повреждений.

О пропаже спортсмена сообщили его родственники 13 ноября, в тот же день было возбуждено уголовное дело об убийстве. Его тело было найдено 21 ноября.

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