Аргентинцы получили данные о взрыве в районе исчезновения подлодки

Военно-морские силы (ВМС) Аргентины получили информацию о том, что в день последнего выхода на связь подводной лодки «Сан-Хуан» в районе ее последнего известного местоположения произошел взрыв. Об этом сообщил представитель ВМС Энрике Бальби, его слова передает Associated Press

«Нам сообщили об аномальном, единичном, коротком, мощном, неядерном явлении. Это был взрыв, мы не знаем причину, которая могла вызвать взрыв с такими характеристиками», — сказал Бальби.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находятся 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА.

По данным РИА Новости, Россия направила в район поиска океанографическое исследовательское судно «Янтарь» ВМФ России, которое сейчас выполняет плановые задачи у западного побережья Африки. Этот корабль оборудован двумя глубоководными аппаратами, позволяющими проводить обследования на глубине до шести километров.