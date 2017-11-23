Клинтон отвергла обвинения в урановых сделках с Россией

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон опровергла обвинения в том, что она совершала урановые сделки с Россией. По ее словам, она не имеет к этому никакого отношения, так же, как к теракту 2012 года в Бенгази, который ей тоже ставили в вину. Об этом политик рассказала радиоведущему Хью Хьюитту.

«Здесь сознательно пытаются искажать факты — например, эти обвинения по Uranium One, которые поддерживаются, несмотря на постоянные опровержения. Как с трагедией в Бенгази, по которой я уже все подробно рассказала», — отметила Клинтон.

Президент США Дональд Трамп обвинил Клинтон в связях с Россией в апреле. «Муж Хиллари выступает с речами в России. Хиллари заключила с Россией урановую сделку. Никто даже не говорит об этом», — заметил тогда он.

Uranium One — канадская уранодобывающая компания, купленная в 2013 году «Росатомом». Республиканцы подозревают Клинтон в том, что она могла попасть под влияние Москвы после пожертвований, полученных ее благотворительным фондом от основателя компании Фрэнка Джустры.

12 сентября 2012 года на посольство США в Бенгази напали. Были убиты четыре американца, в том числе посол страны в Ливии Кристофер Стивенс.