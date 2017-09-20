Хиллари Клинтон рассказала о «мужской» привычке Путина

Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон посетила программу The Late Show американского комика Стивена Кольбера и рассказала о привычке российского президента Владимира Путина, которую она заметила при встрече. Фрагмент опубликован на официальном YouTube-канале шоу.

Клинтон объяснила, что во время личной встречи Путин «скучал» и, как ей показалось, демонстрировал свое безразличие, широко расставив ноги (в английском это понятие носит название manspreading).

«Каждый раз, когда мы встречались, он сидел именно так», — заявила политик.

В одну из встреч Клинтон похвалила желание Путина сохранить природу. На это российский президент отвел ее в комнату и показал на «самой большой карте России» места, где водятся белые медведи. Бывшая госсекретарь подчеркнула, что российский лидер выразил желание в будущем посмотреть на животных с ее мужем Биллом Клинтоном. Тем не менее, по словам Клинтон, она заверила Путина, что сможет подменить супруга в случае его занятости.