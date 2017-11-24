Россия отправит на поиск аргентинской субмарины подводный беспилотник

Минобороны направит на поиски пропавшей подлодки ВМС Аргентины «Сан Хуан» мобильную группу специалистов вместе с подводным беспилотником «Пантера Плюс». Об этом пишет «Красная звезда».

Отмечается, что необитаемый подводный аппарат способен работать на глубинах до километра.

Ранее сообщалось, что в район поисков направлено океанографическое исследовательское судно «Янтарь», которое также оборудован двумя беспилотниками, предназначенными для выполнения работ на отметке в шесть километров под поверхностью воды.

Решение направить на поиски «Сан Хуана» российский отряд было принято после разговора министра обороны Сергея Шойгу с аргентинским коллегой.

Дизель-электрическая подводная лодка «Сан-Хуан» перестала выходить на связь 15 ноября. На борту подлодки, построенной в 1985 году на немецкой верфи, находятся 44 члена экипажа. К поискам субмарины присоединились США, Великобритания, Бразилия, Чили, а также НАСА.