Корпорация МСП поможет наладить сборку немецкой техники в Калуге

Корпорация МСП и германская Heunisch Guss 23 ноября подписали «дорожную карту» по локализации производства в Калужской области. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

В соответствии с документом, совместно с правительством Калужской области будет разработан проект по локализации производства Heunisch Guss на территории региона. Кроме того, планируется сформировать перечень потенциальных поставщиков немецкой компании, а также определить рынки сбыта, включая возможное участие в тендерах крупнейших компаний с госучастием и инфраструктурных монополий.

Реализация основных мероприятий «дорожной карты» пройдет с ноября 2017-го по июнь 2020 года.

Компания Heunisch Guss GmbH основана в 1980 году в Германии. Является одним из ведущих мировых производителей литья. Имеет четыре литейных производства в Германии и Чехии. В России создано представительство компании.

Отмечается, что трехстороннее соглашение между корпорацией МСП, Heunisch Guss и Калужской областью поможет встроить российские малые предприятия в цепочки поставок для локализованного германского производства.

Кроме того, в четверг, 23 ноября, Корпорация МСП, Российско-германская внешнеторговая палата и компания «ВИКА МЕРА» подписали «дорожную карту» по встраиванию российских субъектов малого бизнеса — потенциальных поставщиков в цепочки поставок «ВИКА МЕРА». Трехстороннее соглашение должно помочь встроить российские малые предприятия в цепочки поставок для локализованного германского производства.

В настоящий момент АО «ВИКА МЕРА» локализовало производство в России: в эксплуатацию введен производственно-административный комплекс площадью 5000 квадратных метров, где заканчивается процесс пуско-наладки технологического оборудования. Основной объем инвестиций был направлен на высокопроизводительные технологические линии по выпуску манометров, мембранных разделителей сред, уровнемеров, новых типов термометров сопротивления и термопар.