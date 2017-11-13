Госкомпании стали чаще закупать товары и услуги у малого бизнеса

По итогам 2016 года объем закупок крупнейших заказчиков у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) составил более 1,51 триллиона рублей, за период с января по ноябрь 2017 года — 1,74 триллиона. Об этом рассказал в понедельник, 13 декабря, на конференции по вопросам совершенствования механизмов доступа субъектов МСП к закупкам гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман.

«Сравнительный анализ показывает повышение уровня взаимного доверия заказчиков и субъектов МСП, что позволяет говорить о существующих возможностях дальнейшего расширения такого сотрудничества», — отметил он.

Средняя доля планируемых закупок у субъектов МСП по результатам спецторгов в 2017 году составила 29,5 процента, что в 2,9 раза превышает нормативно установленный уровень (10 процентов), номенклатура закупок у субъектов МСП расширена до 157 тысяч позиций. В число лидеров по объему закупок у малых предприятий вошли РЖД, «Ростелеком», «РЖДстрой», «Роснефть» и Сбербанк.

Браверман также рассказал, что по поручению президента России планируется поэтапное расширение перечня заказчиков, в отношении проектов закупок которых Корпорацией МСП осуществляется оценка соответствия требованиям законодательства.

В случае внесения указанных изменений дополнительно в процедуру оценки и мониторинга соответствия могут быть включены более тысячи заказчиков федерального и регионального уровня.

Исполнительный директор международной информационной группы «Интерфакс» Владимир Герасимов на конференции сообщил о результатах анализа закупок 200 заказчиков у субъектов МСП за первое полугодие 2016 года и первое полугодие 2017 года. Исследование выявило рост объема закупок у малых предприятий (на 18,5 процента), количества поставщиков-субъектов МСП (на 11,7 процента), а также количества договоров, заключенных с субъектами МСП (на 15,9 процента). Кроме того, по данным оценки качества закупок крупнейших заказчиков, по итогам 2016 года объем закупок у единственного поставщика был в 2,6 раза ниже, чем общая практика по Закону № 223-ФЗ, а среднее количество поданных заявок на участие в закупках — в 1,7 раза выше.

Гендиректор «Единой электронной торговой площадки» (ЕЭТП) Антон Емельянов в ходе своего выступления представил новый тип закупочной процедуры для проведения закупок малого объема, который лег в основу разработанного специалистами площадки «Сервиса малых закупок». «Новая методика закупочной деятельности, основанная на классификаторе товаров, позволяет сократить время проведение закупки с нескольких дней и даже недель до 3-4 часов», — сказал эксперт.

По словам Емельянова, для компаний из числа МСП, большинство из которых зачастую не обладает крупными финансовыми и кадровыми ресурсами, использование сервиса позволит значительно расширить сбыт своей продукции, минуя каких-либо возможных посредников.