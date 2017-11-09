«Почта России» и Корпорация МСП договорились о взаимодействии

Гендиректор ФГУП «Почта России» Николай Подгузов и глава Корпорации МСП Александр Браверман подписали соглашение о взаимодействии. Документ, в частности, предусматривает обеспечение доступа малого и среднего бизнеса к закупкам госкомпании. Об этом сообщает пресс-релиз Корпорации МСП, присланный в редакцию «Лента.ру».

Корпорация МСП и «Почта России» договорились объединить усилия для оказания малым и средним компаниям кредитно-гарантийной, информационно-маркетинговой, имущественной и консультационной поддержки. Сотрудничество будет осуществляться в формате обмена информацией, проведения рабочих встреч и консультаций, создания совместных рабочих групп.

На церемонии подписания участникам были продемонстрированы возможности Портала Бизнес-навигатор МСП. Этот бесплатный интернет-ресурс может быть полезен предпринимателям для решения ежедневных операционных задач компании, расширения бизнеса, поиска новых рынков сбыта продукции, получения информации о реализуемых мерах государственной поддержки малых и средних компаний.

«Мы открыты для взаимодействия с представителями малого и среднего предпринимательства. Многие из них уже являются нашими клиентами или участвуют в закупках "Почты России"», — отметил Подгузов.

По его словам, в 2017 году объем закупок госкомпании у субъектов МСП прогнозируется 15 миллиардов рублей. Это существенная доля в общей закупочной деятельности «Почты России» — порядка 30 процентов, подчеркнул Подгузов.

«Реализация комплекса мер поддержки малых и средних компаний, создание системы обратной связи, сотрудничество в области совершенствования законодательства позволят обеспечить высокую эффективность работы по формированию сети квалифицированных и надежных поставщиков», — заявил Браверман.



